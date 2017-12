Merkel „im Moment“ in der Union nicht zu ersetzen

Edmund Stoiber

In der Debatte um eine mögliche Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel stützt Edmund Stoiber die Unionschefin. Der CSU-Ehrenvorsitzende sieht gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) momentan niemanden, der Merkel ersetzen könne.

Nürnberg. Der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber sieht in der Union aktuell keinen geeigneten Nachfolger für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Es drängt sich in der Union im Moment niemand auf, der Angela Merkel ersetzen könnte“, sagte der frühere Ministerpräsident von Bayern dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Samstagausgaben). Merkel habe gesagt, dass ihr die Entscheidung, in diesem Jahr noch einmal anzutreten, schwergefallen sei. „Aber sie ist eine echte Krisenkanzlerin geworden, hat sich bei vielen gewaltigen Herausforderungen auf der internationalen Bühne hervorragend bewährt“, so Stoiber. „Deutschland ist auch dank Angela Merkel eine geachtete Lead-Nation in Europa und darüber hinaus.“

Merkel wird am heutigen Nachmittag beim CSU-Parteitag in Nürnberg erwartet. Vor dem Delegiertentreffen verteidigte Stoiber die harte Linie der CSU im zurückliegenden Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik. „Angela Merkel sagt inzwischen selbst, dass wir mit der Flüchtlingspolitik eine offene Flanke gehabt haben”, so Stoiber. „Wenn wir uns vor der Bundestagswahl auf eine Begrenzung der Zahlen geeinigt hätten, wäre es besser gewesen. Das hätte uns manches erspart.“ Das CSU-Konzept mit der Forderung nach einer Obergrenze sei richtig gewesen: „Deutschland hat bei der Zuwanderung die Belastungsgrenze erreicht.“

Von RND/Gordon Repinski