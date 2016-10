Neue Syriengespräche, aber:

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist für weitere Sanktionen gegen Russland. Sie wolle sich wegen der Entwicklung in Syrien dafür in der EU einsetzen. Währenddessen saßen in Lausanne die Außenminister der USA und Russlands, Kerry und Lawrow, wieder an einem Tisch.

Berlin/Lausanne. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich in der EU für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland wegen dessen Kriegsführung in Syrien einsetzen. Das berichtete die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ unter Bezug auf Merkels Umgebung. Das Thema solle auf dem Europäischen Rat kommenden Donnerstag und Freitag zur Sprache kommen, hieß es. Zwar sei es schwierig, weitere Sanktionen mit dem Koalitionspartner SPD und dann auf der europäischen Ebene zu vereinbaren.

Obama soll Merkels Linie bei hartem Kurs gegen Moskau unterstützen

Doch habe sich „der Unmut über die Russen aufgestaut“. Dafür habe die Bombardierung des UN-Hilfskonvois und das rücksichtslose Vorgehen Moskaus in Aleppo gesorgt. US-Präsident Barack Obama habe Merkel telefonisch die Unterstützung für „eine harte Reaktion“ zugesagt, falls die Europäer sich darauf einigen würden. Erwogen werden danach weitere Sanktionen in der Flugzeugindustrie oder in Bereichen, die das russische Verteidigungsministerium betreffen, berichtet die Zeitung.

Diplomaten ringen in Lausanne um einen Durchbruch

Unterdessen rangen bei ihrem Treffen zum Syrien-Konflikt in der Schweiz die Außenminister der wichtigsten beteiligten Staaten um eine Rückkehr zur Waffenruhe. US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow trafen sich am Sonnabend in Lausanne zunächst zu einem Gespräch unter vier Augen, bevor weitere Außenminister aus den Staaten der Krisenregion hinzukamen. Allerdings waren auch die Beteiligten selbst hinsichtlich eines Durchbruchs skeptisch.

Neben Kerry und Lawrow nahmen auch die Außenminister der Türkei, Saudi-Arabiens, Katars, Ägyptens, Jordaniens, des Irak und des Iran sowie der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura an den Verhandlungen am Genfer See teil. Das Format des Treffens ist neu, da die Europäer nicht daran beteiligt sind. Den Gesprächen schließt sich am Sonntag ein Treffen zwischen Kerry und seinen europäischen Kollegen in London an.

Planen USA Hackerangriff auf den Kreml?

Doch während die Spitzendiplomaten der USA und Russlands wieder miteinander reden, meldet der TV-Sender NBC News, dass die CIA eine Attacke auf russische Computernetzwerke vorbereite. Angebliches Ziel: Kremlchef Putin zu diskreditieren. Damit könnte der Führung in Moskau ein Denkzettel für die ihr vorgeworfene Manipulation des US-Wahlkampfs erteilt werden, berichtete der Sender unter Berufung auf mehrere Geheimdienstquellen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte derweil an, sein Außenminister Mevlüt Cavusoglu werde in Lausanne einen Vorschlag für eine Beteiligung der türkischen Truppen an der geplanten Offensive auf die nordirakische Stadt Mossul präsentieren. Die irakische Regierung lehnt eine Beteiligung der Türkei an dem Einsatz zur Befreiung der letzten Hochburg der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) im Irak allerdings ab.

Erdogan plant türkische Eroberung von symbolträchtiger Stadt

Erdogan verkündete auch, dass von der türkischen Armee unterstützte Rebellen auf die von den Dschihadisten gehaltene Stadt Dabik im Norden Syriens vorrücken würden. Die Ortschaft ist von hoher symbolischer Bedeutung, da dort laut einer islamischen Überlieferung zum Ende aller Zeiten eine wichtige Schlacht zwischen den Muslimen und ihren Gegnern stattfinden wird. Auch eine IS-Propagandazeitschrift ist nach Dabik benannt.

