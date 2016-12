In einer Video-Botschaft spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel über die zu geringe Vergütung von Pflegekräften.

Video-Ansprache

Merkel fordert mehr Geld für Pflegekräfte

Pflegekräfte in Deutschland werden nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht ausreichend bezahlt. Merkel sagte in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Video-Botschaft: „Die Bezahlung ist immer noch so, dass viele sagen: Das ist nicht ausreichend - und das kann ich auch verstehen.“