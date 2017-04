Brexit-Verhandlungen

Zwei Tage vor dem Brüsseler EU-Sondergipfel zum Brexit hat Kanzlerin Merkel ihren Kurs für die Austrittsgespräche mit London vorgestellt. Sie erwarte ein starkes Signal der Geschlossenheit, sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag.

Berlin/Brüssel. Bei den Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens muss nach dem Willen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) von Beginn an auch über die finanziellen Verpflichtungen Londons gesprochen werden. Merkel betonte am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag, diese Verpflichtungen erstreckten sich auch auf die Zeit nach dem Brexit.

Dabei erklärte Merkel auch, dass sie mit einer konsequenten einheitlichen Haltung der übrigen EU-Mitglieder bei den Verhandlungen rechne.

Es gebe im Kreis der 27 und der EU-Institutionen mittlerweile ein „großes Einvernehmen über unsere gemeinsame Verhandlungslinie gegenüber Großbritannien“, sagte Merkel. Dies hätten ihre Gespräche in den vergangenen Wochen gezeigt. „Wir können deshalb davon ausgehen, dass vom Europäischen Rat der 27 übermorgen ein starkes Signal der Geschlossenheit ausgehen wird.“

Zum künftigen Verhältnis Großbritanniens zur EU sagte Merkel, ein Drittstaat könne nicht über die gleichen Rechte verfügen wie ein Mitglied. Darüber gebe es in Großbritannien anscheinend noch einige Illusionen. „Das wäre vergeudete Zeit“, betonte die Kanzlerin.

Am Samstag wollen Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Staaten Leitlinien für die Verhandlungen über den Brexit beschließen. Die Leitlinien seien die Grundlagen für das Verhandlungsmandat, dass die 27 Staaten in einem weiteren Schritt der EU-Kommission voraussichtlich Ende Mai erteilen würden, sagte Merkel.

Die britische Premierministerin Theresa May empfing am Mittwochabend den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und den EU-Chefunterhändler Michel Barnier in London. Worum es in dem Gespräch im Regierungssitz in der Downing Street genau ging, wurde zunächst nicht bekannt. Der EU-Kommissionschef wolle mit May über den Ablauf der Austrittsverhandlungen sprechen, hatte es zuvor geheißen. Aus dem Büro der Premierministerin verlautete später lediglich, das Gespräch sei „konstruktiv“ verlaufen“.

Von dpa/RND/zys

Berlin