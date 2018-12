Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush als Garanten des transatlantischen Verhältnisses gewürdigt. „Wir Deutschen haben in seiner Präsidentschaft die Kraft und Verlässlichkeit der deutsch-amerikanischen Freundschaft erlebt“, schrieb Merkel in einem Kondolenzschreiben an US-Präsident Donald Trump. „Die Vereinigten Staaten von Amerika verlieren mit Präsident George H. W. Bush einen großen Patrioten und Staatsmann“, betonte die Kanzlerin.

Deutschland habe Bush besonders viel zu verdanken, hob die CDU-Vorsitzende hervor. „Es war ein Glücksfall der deutschen Geschichte, dass er an der Spitze der Vereinigten Staaten von Amerika stand, als sich die Erstarrung des Kalten Kriegs löste und Deutschlands Wiedervereinigung möglich wurde“, schrieb Merkel. Sie nannte Bush einen „wahren Freund“ des deutschen Volkes.“

Von RND/dpa