Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ankunft in Buenos Aires.

© dpa

Vor dem G-20-Treffen

Merkel besucht Argentinien

Sie sei nicht die neue Führerin der freien Welt, sagt Kanzlerin Merkel beim Anflug auf Buenos Aires. Das sei schlicht „Kokolores“. Dennoch will sie bei ihrem Besuch in Argentinien das G-20-Land auf den Gipfel in Hamburg vorbereiten.