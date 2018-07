Berlin

Bevor sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Sommerurlaub verabschiedet, gibt sie traditionell jährlich eine letzte Regierungspressekonferenz. So haben Journalisten eine letzte Chance noch vor dem Sommer Fragen an die Kanzlerin loszuwerden. Fast schon traditionell wird nach den Urlaubsplänen der Kanzlerin gefragt, doch die Antwort ist immer gleich: „Meine Urlaubspläne kommentiere ich generell nicht – so wie in den Jahren zuvor“. Allerdings sagte die Kanzlerin auch: „Ich verhehle nicht, dass ich mich auf den Urlaub freue und ein paar Tage ausschlafen kann“.

Nicht wie jedes Jahr

Doch etwas ist in diesem Jahr anders: Statt mit ihrem Mann nach Sulden (Südtirol) zu fahren, hat sich Ehemann Joachim Sauer (69) alleine mit seinem ältesten Sohn in dem Hotel eingemietet, in dem sonst das Kanzlerpaar Urlaub macht. Weshalb sie nicht zusammen nach Sulden fahren, ist unbekannt. Jedoch werden Merkel und Sauer, laut Medienberichten, zusammen die Wagner-Festspiele in Bayreuth besuchen.

Von Frida Kammerer/RND