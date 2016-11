Bundeskanzlerin begründet Kandidatur

Sie will es noch einmal wissen: Angela Merkel strebt eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin an. Im Interview begründet die CDU-Chefin ihre Entscheidung.

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die CDU in den kommenden Bundestagswahlkampf als Spitzenkandidatin führen. Ja, sie will wieder Vorsitzende der CDU und Kanzlerin werden. Das verkündete sie am Sonntagabend in Berlin.

Immer und immer wieder wurde sie in den vergangenen Wochen und Monaten gefragt, an diesem Sonntag sei nun für Angela Merkel der geeignete Zeitpunkt gewesen: Gut zehn Monate vor der Bundestagswahl gab sie bekannt, für den Vorsitz der Partei und für das Amt der Bundeskanzlerin kandidieren zu wollen. „Ich habe unendlich viel darüber nachgedacht. Die Entscheidung ist nach elf Jahren im Amt alles andere als trivial.“ Es gehe nicht um eine Entscheidung um einen Wahlkampf, es gehe um die Partei und um die Zukunft. Ihr Auftrag sei es, hinzuhören und für das Gemeinwohl zu arbeiten. „Für ein gutes und starkes Deutschland heute und morgen.“

Bei ihrer ersten Kandidatur habe sie gesagt, sie wolle Deutschland dienen. Daran habe sie bis heute stets orientiert. „Das leitet mich heute in schwierigen, unsicheren Zeiten.“ Merkel könne ihrem Land und ihrer Partei etwas zurückgeben, was ihr in vielen Situationen gegeben worden sei.

„Diese Wahl wird wie keine zuvor schwierig. Wir werden es mit Anfechtungen von allen Seiten zu tun haben.“ Rechte Tendenzen, Angriffe von links. Auch international drohen Angriffe auf die Art, „wie wir leben.“ Die Europäische Union stehe vor schwierigen Zeiten. Die Weltlage müsse sich nach den US-Wahlen und dem russischen Verhältnis erst wieder neu ordnen.

„Kein Mensch alleine, auch nicht mit größter Erfahrung, kann die Dinge in Deutschland, Europa und der Welt zum Guten wenden.“ Es gehe um Fortschritt, und das geschehe auf Grundlage der demokratischen Werte. „Erfolge zu erzielen, das geht nur gemeinsam.“

Von RND/cab