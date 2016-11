„Er wird ein fantastischer Präsident der USA sein“: Aber was soll Melania Trump über ihren Mann auch sonst sagen?

© AFP

US-Wahlkampf

Melania Trump sammelt Stimmen für ihren Mann

Wenige Tage vor der Tage versucht Donald Trump, bei den Wählerinnen zu punkten – mit Hilfe seiner Frau Melania. In ihrer ersten Rede seit Monaten sprach sie darüber, was sie als First Lady anders machen will.