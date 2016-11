Tritt sie noch einmal an? Am Sonntag will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel erklären. © dpa

Kanzlerkandidatur

Die Kanzlerin steht oft in der Kritik, vor allem wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Trotzdem wünschen sich 55 Prozent der Deutschen eine weitere Amtszeit von Angela Merkel. Selbst unter Anhängern der SPD ist dieser Wunsch sehr groß.

Berlin. Nach einer Emnid-Umfrage im Auftrag der „Bild am Sonntag“ wünschen sich 55 Prozent der Bürger eine weitere Amtszeit Merkels, 39 Prozent sind dagegen. Mit 92 Prozent sei der Rückhalt Merkels bei Anhängern der Union besonders hoch, schreibt die Zeitung. Aber auch 54 Prozent der SPD-Wähler wollten, dass Merkel weitermacht. Wenn sich die Bevölkerung zwischen ihr und SPD-Sigmar Gabriel entscheiden müsste, würden 51 Prozent für die CDU-Politikerin stimmen und nur 21 Prozent für den Herausforderer, wie die „Bild am Sonntag“ berichtet..

Nach Monaten des Abwartens wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Sonntag voraussichtlich zur Frage einer Kandidatur für eine weitere Amtszeit erklären. In Union und SPD gehen inzwischen viele Politiker davon aus, dass die CDU-Vorsitzende ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf 2017 führen will.

Merkel könnte mit Kohl gleichziehen

In Berlin kommt am Nachmittag erst das CDU-Präsidium und dann der Bundesvorstand zusammen. Die Gremien wollen den Bundesparteitag Anfang Dezember in Essen vorbereiten. Merkel will anschließend (19.00 Uhr) eine Pressekonferenz geben. Es wird erwartet, dass sie sich dabei zu der Frage äußern wird, ob sie wieder als CDU-Vorsitzende antreten und auch Kanzlerkandidatin werden will. Auf die Frage nach der Kanzlerkandidatur hatte sie bislang stets gesagt, sie werde diese „zum gegebenen Zeitpunkt“ beantworten.

Merkel ist seit April 2000 CDU-Vorsitzende und seit November 2005 Kanzlerin. Würde ihre Amtszeit nach dieser Wahlperiode 2017 enden, wäre sie zwölf Jahre Kanzlerin gewesen. Bei einer weiteren Amtszeit wäre sie so lange im Amt wie Helmut Kohl.

Von dpa/RND/wer