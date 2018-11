Mehr als acht Lügen am Tag: Donald Trump bricht eigenen Rekord

Washington

Je näher die Midterm-Wahlen, desto höher die Lügendichte. Oder: Je höher der Redeanteil, desto höher die Lügendichte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der „Washington Post“. Für die Analyse hat die US-amerikanische Zeitung alle öffentlichen Aussagen des US-Präsidenten der vergangenen 649 Tagen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Das Ergebnis: Donald Trump hat in dem Zeitraum mehr als 6400 fehlerhafte oder strittige Behauptungen aufgestellt, im Schnitt 8,3 pro Tag.

Das Ergebnis zeigt auch, dass die Anzahl an Falschaussagen in den vergangenen Wochen und Monaten vor den US-Zwischenwahlen stark zugenommen hat. Der Präsident zeigte sich vor den wichtigen Abstimmungen auf vielen Wahlveranstaltungen und ließ etwa im September 125 umstrittene Aussagen an nur einem Tag verlauten.

Falschaussagen mit Bezug auf die Russland-Ermittlungen

Zu den häufigsten Behauptungen zählen Aussagen wie „Es gab niemals eine geheime Absprache“ in Bezug auf die Russland-Ermittlungen und „Um amerikanische Produkte voranzubringen, haben wir die größten Steuersenkungen und Reformen in der amerikanischen Geschichte durchgesetzt“. Auch die oft wiederholte Aussage Trumps, dass die aktuelle Arbeitslosenquote unter afrikanisch-amerikanischen US-Bürgern die niedrigste in der Geschichte sei, ist falsch.

Die USA fiebern auf die Midterms am 6. November hin. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die Wahlen zum Kongress in der US-Hauptstadt Washington. Donald Trump steht zwar nicht zur Wahl – dennoch könnte die Abstimmung auch über seine Zukunft entscheiden. Auf zahlreichen Wahlveranstaltungen unterstützte er in den vergangenen Wochen die republikanischen Kandidaten.

Von RND/mkr