Die Nationalpolizei blockiert eine Straße in Caracas.

© AP

Krise in Venezuela

Mehr als 60 Verletzte nach Protesten in Caracas

Eskalation ohne Ende in Venezuela: Bei Straßenschlachten in Caracas gibt es wieder viele Verletzte. Der inhaftierte venezolanische Oppositionsführer Leopoldo López meldet sich derweil nach über einem Monat zurück: Per Twitter ruft er das Militär zum Boykott auf.