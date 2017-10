Die Stadtansicht in Kabul

Terror

Mehr als 60 Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Mindestens 63 Menschen sind bei zwei Anschlägen in Afghanistan am Freitag getötet worden. Ein Attentäter soll seinen Sprengsatz in der Imam-Saman-Moschee in Kabul gezündet haben. Der zweite Anschlag ereignete sich in der Provinz Ghor.