Schwierige Verhandlungen: Großbritanniens Premierministerin Theresa May und Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission.

© AP

Britische Regierungschefin

May zu erneuten Brexit-Gesprächen in Brüssel

Die britische Premierministerin Theresa May ist am Freitagmorgen zu einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher Junckers.