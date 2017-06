Politisch ist Theresa May angeschlagen, dennoch will sie versuchen, eine Regierung zu bilden.

© dpa

Wahl in Großbritannien

May will trotz Niederlage Regierung bilden

Trotz ihrem Wahldebakel will Theresa May eine Regierung bilden. Am Freitagmittag wird sie vor die Queen treten und um die Erlaubnis für die Regierungsbildung bitten.