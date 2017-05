Explosion in Manchester

Großbritanniens Premierministerin spricht nach dem Anschlag nach einem Popkonzert in Manchester von einem feigen Terrorangriff. Für den Nachmittag kündigt May eine weitere Krisensitzung ihres Kabinetts mit Sicherheitsberatern an.

London. Die britische Premierministerin Theresa May hat sich über den Anschlag bei einem Popkonzert in Manchester geäußert. May sagte nach einer Krisensitzung mit ihrer Regierung, dass es sich um einen Terrorangriff handele.

May sagte, die Polizei kenne wahrscheinlich die Identität des Täters, wolle aber noch keine Details nennen. Zudem werde noch ermittelt, ob er ganz allein handelte oder als Teil eines Netzwerks.

Sie sagte, dies sei die schlimmste Attacke, die Manchester je erlebt hat. Es sei eine besonders feige Attacke, weil es gerade junge Menschen traf.

Weitere Krisensitzung angekündigt

Viele der 59 Verletzten in Manchester sind May zufolge schwer verletzt und schweben teils noch in Lebensgefahr, darunter Kinder und Jugendliche.

Für den Nachmittag kündigte May eine weitere Krisensitzung ihres Kabinetts mit Sicherheitsberatern an.

Das Bedrohungsszenario bleibe nach dem Anschlag in Manchester gleich. Ein Anschlag sei weiterhin sehr wahrscheinlich, sagte May.

Die Premierministerin sagte, vor Großbritannien lägen nun schwierige Tage. Das ganze Land halte zu den Menschen in Manchester und gedenke der Toten und Verletzten. „Unsere Werte, unser Lebensstil werden immer gewinnen“, sagte May.

May und Chef der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, hatten zuvor ihre Kampagnen bis auf Weiteres unterbrochen. Corbyn teilte am Dienstag mit, dass er sich mit May auf ein Aussetzen des Wahlkampfes verständigt habe. Auch der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, sagte einen Auftritt in Gibraltar nach dem Vorfall ab. Am 8. Juni wählen die Briten ein neues Parlament.

Für Bestürzung sorgen die Vorfälle im Ausland. „Schreckliche Nachrichten aus Manchester“, schrieb Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung am Dienstagmorgen bei Twitter. „In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen.“

Trump-Beraterin spricht Anteilnahme aus

Auch die Bürgermeister von Paris und Nizza, die in den vergangenen Jahren Tatort schwerer Terroranschläge waren, haben nach der Explosion in Manchester ihr Mitgefühl ausgedrückt. „Heute steht Paris an der Seite Manchesters“, schrieb die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, auf Twitter.

„Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.“ Der Rathauschef von Nizza, Christian Estrosi, erklärte in der Nacht zum Dienstag: „Solidarität mit den Einwohnern von #Manchester.“

Betroffenheit auch in den USA: Kellyanne Conway, die Beraterin von US-Präsident Donald Trump, sprach den Hinterbliebenen ihre Anteilnahme aus. „Beileid, Hilfe und Gebete für Manchester“, schrieb sie auf Twitter.

Die Oppositionsführerin im US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, sprach dem US-Verbündeten Großbritannien ihre Anteilnahme aus. Sie sprach von einer „anscheinenden Terrorattacke„. Diese werde aufs schärfste verurteilt. Die Menschen müssten jetzt zusammenstehen. „Auch wenn noch viele Fragen offen sind: Wir werden niemals unsere unerschütterliche Überzeugung aufgeben, dass Hass uns weder beugen noch zerstören kann“, schrieb sie in einer Stellungnahme.

Das US-Innenministerium forderte US-Bürger in der Region auf, der Unglücksstelle fern zu bleiben. Derzeit gebe aber es keine Anzeichen dafür, dass auch für US-Ziele eine unmittelbare Gefahr ausgehe, heißt es in einer Stellungnahme des US-Innenministeriums aus der Nacht zu Dienstag. „Wir arbeiten mit unseren Kollegen im Ausland zusammen, um weitere Details zur Ursache der Explosion zusammenzutragen“, hieß es.

Von dpa/ap/RND/zys

