Wird als möglicher Kanzlerkandidat der SPD gehandelt: Martin Schulz.

© dpa

EU-Parlamentspräsident

Martin Schulz will nach Berlin wechseln

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Der bisherige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz will von der Europa- in die Bundespolitik wechseln. Unklar ist, in welcher Position: Als Kanzlerkandidat der SPD? Als neuer Außenminister? Oder gar beides?