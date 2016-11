Gabriel unter Druck

Damit dürfte SPD-Chef Sigmar Gabriel nun richtig unter Druck geraten: Nach Informationen der FAZ will EU-Parlamentspräsident Martin Schulz nur als Außenminister nach Berlin kommen, wenn die SPD ihn auch als Kanzlerkandidat aufstellt.

Berlin/Brüssel. Dass er gerne Kanzlerkandidat der SPD werden würde, hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in den vergangenen Monaten schon häufiger durchblicken lassen. Wie die FAZ erfahren haben will, sagt ihm der Posten auch deutlich mehr zu, als der des Außenministers.

Gabriel hat Schulz angeboten, als Steinmeier-Nachfolger das Außenamt bis zur Bundestagswahl im Herbst zu übernehmen. Dem Vernehmen nach reicht Schulz das nicht aus – er wolle sich mit der Kanzlerkandidatur eine größere Machtbasis sichern. Parallel kämpft Schulz in Brüssel um eine weitere Amtszeit als Parlamentschef.

Mangelde Beliebtheit: Gabriel zaudert noch

Im Umfeld von Schulz werden die seit langem andauernden Personalspekulationen nicht kommentiert. Mit dem 60-Jährigen aus Würselen bei Aachen als Spitzenkandidat hatte die SPD 2014 bei der Europawahl mit 27,3 Prozent ein starkes Ergebnis eingefahren.

Gabriel, der als SPD-Vorsitzender den ersten Zugriff in der K-Frage hat, zaudert. Der Vizekanzler kennt seine mäßigen Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Der Steinmeier-Coup im Präsidentenpoker hat Gabriel in der SPD aber neuen Rückenwind gebracht.

In SPD-Kreisen wird nun mit einer zügigen Entscheidung in der K-Frage gerechnet. Sollte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sich bereits an diesem Wochenende zu ihrer Kandidatur für eine vierte Amtszeit bekennen, will die SPD rasch nachlegen. Es werden einen Vorschlag geben, „der alle überzeugt“, heißt es.

Im Willy-Brandt-Haus wurden die Ambitionen Schulz’, als Kanzler kandidieren zu wollen, bereits dementiert.

Von RND/dpa/caro

Brüssel