Peter Altmaier (CDU), Martin Schulz (SPD), Christian Lindner (FDP) und Christiane Hoffmann (Stellvertretende Leiterin des „Spiegel“-Hauptstadtbüros) bei Moderatorin Anne Will

TV-Kritik

Martin Schulz bei Anne Will und keiner hört mehr zu

Nach dem SPD-Parteitag in Bonn bemühte sich Martin Schulz in der Talkshow „Anne Will“ um Standfestigkeit. Doch die Sendung zeigt, wie sehr das knappe Ergebnis für die Aufnahme von GroKo-Verhandlungen am Nervenkostüm und an der Autorität des Parteichefs gezerrt haben.