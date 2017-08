Ein Auto ist in Marseille in eine Bushaltestelle gerast (Symbolbild).

© CITIZENSIDE/FREDERIC SEGURAN

Wieder ein Anschlag?

Marseille: Auto tötet Fußgänger an Bushaltestelle

Ein Auto hat in Marseille nach Polizeiangaben eine Fußgängerin an einer Bushaltestelle angefahren und getötet. Der Fahrer wurde festgenommen, so die Polizei. Die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.