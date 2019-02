Berlin

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zeigt sich besorgt um die Zukunft des deutschen Automobilstandorts. Söder strebt einen „nationalen Pakt zur Sicherung der Automobilindustrie“ an. Deutschland brauche eine gemeinsame Strategie und Forschungspolitik zum Erhalt der Arbeitsplätze, sagte der CSU-Vorsitzende der „ Augsburger Allgemeinen“.

Als Bedrohung für die Autoindustrie betrachtet Söder die Art, wie in Deutschland über verpasste Chancen in der E-Mobilität oder auch über den Dieselskandal diskutiert wird. „Ideologisch“ geprägte Debatten wie bisher könne „sich Deutschland auf Dauer nicht mehr leisten. Denn wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir industriepolitisch sitzen“, mahnte der bayerische Ministerpräsident. „Das Auto ist nicht unser Feind!“, betonte Söder, der erst seit wenigen Tagen Parteivorsitzender ist.

Heimische Batterieproduktion für E-Autos

Der CSU-Chef nahm allerdings auch die Hersteller in die Pflicht. Die deutsche Autoindustrie müsse sich die Technologieführerschaft bei Antrieben und beim Autonomen Fahren sichern. Sonst „bekämen wir nicht nur in Bayern massive industrielle Probleme“, sagte Söder den „Nürnberger Nachrichten“. Dazu gehöre auch der Aufbau einer heimischen Batterieproduktion für Elektroautos. Batterietechnik sei zu wichtig, um völlig abhängig zu sein von ausländischen Produzenten. Deutschland müsse aber auch in andere Richtungen forschen, etwa zur Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen.

Weil es um Arbeitsplätze gehe, gehörten zum Autopakt auch Gewerkschafter, Betriebsräte und Wissenschaftler, sagte Söder den Zeitungen. Notwendig seien mehr konstruktive Gespräche über Verkehr und Klimaschutz anhand von Fakten. Im Moment säßen Politik, Wirtschaft und Umweltschützer „in ihren Schützengräben“. Zuletzt spitzte sich die Debatte um Diesel-Fahrverbote weiter zu, nachdem rund 100 Lungenärzte den gesundheitlichen Nutzen der aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide angezweifelt hatten.

Mehr Geld für ÖPNV

Söder mahnte mehr Anstrengungen beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs an. Bund, Länder und Gemeinden müssten „mehr Geld in die Hand nehmen“ für den Nahverkehr, sagte der Ministerpräsident. Das sei ein Kraftakt, aber auch Bayern brauche „mehr Linien, einen besseren Takt auf die Linien und günstigere Tarife“.

Für Montag hat Söder den zuletzt stark in die Kritik geratenen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, die Chefs von Audi, BMW und MAN, Zulieferer und Gewerkschafter zu einem „Zukunftsforum Automobil“ in München eingeladen. In Bayern hängen gut 400 000 Arbeitsplätze an der Autoindustrie.

