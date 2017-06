Polizei- und Militäreinheiten vor dem Hotel.

© Twitter/Amichai Stein

Philippinische Hauptstadt

Manila: Schüsse und Feuer in Hotelkomplex

Bewaffnete haben in der philippinischen Hauptstadt Manila in einem Hotelkomplex das Feuer eröffnet. Die Polizei sei in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit starken Kräften angerückt, hieß es in lokalen Medienberichten weiter.