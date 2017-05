Selbstmordanschlag

Kommunen, Bestattungsunternehmen und Moscheen wollen mit den Überresten des Manchester-Attentäters nichts zu tun haben. Sie weigern sich ihn im Stadtgebiet beizusetzen.

Manchester. Die Behörden in Manchester werden „alles in ihrer Macht stehende“ unternehmen, um zu verhindern, dass Abedi in der Stadt beerdigt oder verbrannt wird oder dort seine letzte Ruhestätte findet, zitiert die britische Daily Mail eine Quelle.

Demnach weigerten sich Kommunen, Bestattungsunternehmer und Moscheen der Stadt, die Leiche des Attentäters von Manchester beizusetzen. Er hatte bei einem Bombenanschlag nach einem Konzert 22 Menschen in den Tod gerissen und mehr als 100 Menschen verletzt.

Gerichtsmediziner soll entscheiden

Der Körper von Abedi wird momentan in einer Leichenhalle außerhalb Manchesters aufbewahrt. Seine Verwandten können sich nicht um die Leiche kümmern: Der Zeitung zufolge sitzen sein Vater und sein Bruder in Libyen wegen Terrorverdachts im Gefängnis. Auch seine Mutter sei im Ausland. Abedis älterer Bruder sitzt in Untersuchungshaft in Manchester. Er wurde im Zuge des Attentats festgenommen.

Die Verantwortung liegt nun bei dem Gerichtsmediziner. Anhörungen sollen in Kürze zu einer Entscheidung führen, berichtet die Zeitung.

