Terror in Großbritannien

Im Zusammenhang mit dem Terrorangriff in Manchester hat die Polizei nach der Festnahme eines 23-jährigen Mannes am Nachmittag zwei weitere Personen festgenommen. Der IS reklamierte den Anschlag für sich.

Manchester. Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Manchester ist ein 23 Jahre alter Mann festgenommen worden. Das teilte die Polizei der nordenglischen Stadt am Dienstag mit.

Welche Verbindung der 23-Jährige zu dem mutmaßlichen Selbstmordattentäter hatte, war zunächst unklar.

Am Nachmittag gab die Polizei per Twitter bekannt, dass sie zwei weitere Haftbefehle in Whalley Range und in Fallowfield ausgeführt habe. In Fallowfield sei es in diesem Zusammenhang zu einer „kontrollierten Explosion“ gekommen.

Zuvor hatte Premierministerin Theresa May bei einer Rede offenbart, dass britische Ermittler die Identität des mutmaßlichen Selbstmordattentäters von Manchester geklärt haben.

Der Name des Mannes soll aber noch nicht veröffentlicht werden, so May.

Laut bisherigen Erkenntnissen war der Mann bei dem Bombenanschlag auf das Popkonzert von Ariana Grande in Manchester mit mindestens 22 Toten alleine am Tatort. Die Polizei versucht herauszufinden, ob er Helfer hatte.

IS reklamiert Anschlag für sich

Derweil hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Terroranschlag in Manchester für sich reklamiert. Ein „Soldat“ des Islamischen Staates habe eine Bombe platzieren können, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Dienstag im Internet.

Weiterer Zwischenfall in Einkaufszentrum – Augenzeugen berichten von lautem Knall

Am Dienstagmittag ist es laut Polizei in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt von Manchester zu einem Zwischenfall gekommen, in dessen Anschluss das nur wenige hundert Meter von der Manchester Arena gelegene Gebäude von der Polizei geräumt wurde. Auch dort wurde ein Mann festgenommen.

Nach Angaben der Polizei soll die Festnahme aber nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag von Montagabend stehen.

Augenzeugen hatten zuvor gegenüber britischen Medien von einem lauten Knall berichtet.

