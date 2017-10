Madrid und die Büchse der Pandora

Kataloniens abgesetzter Regierungschef Carles Puigdemont könnte zu Rajoy nicht gegensetzlicher sein: Der ehemalige Journalist und Amteur-Rockgitarrist ist ein gerissener Gegenspieler für die Zentralregierung, er spielt mit ihr geradezu Katz und Maus - und wird diese Taktik wohl auch künftig beibehalten. Am Samstag rief er zum friedlichen Widerstand gegen Madrid auf.

Die für die Unabhängigkeit eintretenden Parteien könnten die für Dezember angesetzte Neuwahl boykottieren und dieser die politische Legitimation absprechen. Oder, und das könnte für Rajoy nach hinten losgehen, das katalanische Regionalparlament könnte nach der Wahl noch mehr in Richtung Unabhängigkeit tendieren. Mitarbeiter der Regionalregierung könnten sich den Anordnungen Madrids verweigern. Demonstranten könnten verhindern, dass katalanische Politiker ihre Büros verlassen müssen. Was wiederum die Gefahr unschöner Bilder birgt, wenn Zivilisten von Polizisten zurückgehalten werden müssten.

In Barcelona demonstrierten zahlreiche Menschen gegen die Unabhängigkeitsbestreben. Quelle: imago/ZUMA Press

Das fast populistisch anmutende Motivation, die die Unterstützer der katalanischen Unabhängigkeit seit Jahren antreibt, könnte zudem schnell außer Kontrolle geraten. Puigdemont habe seine Anhänger angefeuert und angemerkt, dass ein „Monster“, das einmal freigelassen wurde, nicht einfach wieder in einen Käfig gesperrt werden könne, schreibt Querol. Katalonien wird als Rajoy noch einige Probleme bereiten, der Weg aus der Krise ist mit jeder Menge Sprengfallen gepflastert. Rajoy muss vorsichtig abwägen, ob er mit seinen Entscheidungen nicht Heldenfiguren der Unabhängigkeitsbewegung fördert, die sich selbst als Freiheitskämpfer darstellen.

Am Ende könnte die Krise die katalanische Bevölkerung am schlimmsten treffen, denn Investoren reagieren auf politische Unsicherheit eher mit Rückzug. Ende vergangener Woche hatten bereits rund 1700 Firmen, darunter auch Banken und große Unternehmen, ihre Hauptsitze aus Barcelona abgezogen. Damit wollen sie sicherstellen, dass sie weiterhin zum EU-Raum gehören, sollte sich Katalonien tatsächlich abspalten. Die Katalanen könnten deshalb vielleicht auch an ihren Geldbeutel denken, wenn sie vier Tage vor Weihnachten in die Wahllokale gehen und über die Zukunft der Region abstimmen.

Von Barry Hatton, AP/RND