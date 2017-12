Der katalanische Ex-Präsident Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont

„Madrid muss Wahl anerkennen“

In Katalonien könnte der Streit über die Absetzung der Regionalregierung wieder aufleben. Der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont sagte am Samstag in Brüssel, er stehe immer noch der „legitimen Regierung“ Kataloniens vor. Die Zentralregierung in Madrid solle mit ihm verhandeln.