Präsident Emmanuel Macron kann nun „durchregieren“.

Französische Parlamentswahlen

Macrons letzter Streich

Bei den Parlamentswahlen in Frankreich gelang dem Präsidenten mit seiner Partei zwar eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Doch sie ist geringer als erwartet – und die Wahlbeteiligung war so gering wie nie.