Washington

Für seinen Staatsbesuch in den USA hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwas Ungewöhnliches im Gepäck: eine junge Eiche von einem Gefechtsschauplatz aus dem Ersten Weltkrieg. Das Geschenk an US-Präsident Donald Trump solle die Dankbarkeit an die USA ausdrücken, die Opfer für Frankreich gebracht hätten, sagte der 40-Jährige.

Gemeinsam pflanzten Macron und Trump den Baum am Montag auf den Südrasen des Weißen Hauses. Mit dabei waren auch die Ehefrauen der Präsidenten, Brigitte Macron und Melania Trump.

Die Eiche „im Herzen des Weißen Hauses“ sei eine Erinnerung an die Bindung, die Frankreich und die USA vereine, twitterte Macron. Doch seit Sonnabend fehlt von dem Bäumchen jede Spur. Auf dem Rasen ist nur noch ein gelber Fleck zu sehen.

An der entsprechenden Stelle ist nur noch ein gelber Fleck zu erkennen. Quelle: AP

Eine offizielle Erklärung, wohin das Geschenk verschwunden ist, gab es zunächst nicht. Der Setzling befinde sich in Quarantäne, zitierte die französische Ausgabe der „Huffington Post“ einen Mitarbeiter des Élysée Palasts. Ausländische Pflanzen müssten vom US-Zoll zunächst auf ihre Gesundheit geprüft werden. Es gehe dem Baum gut, hieß es in dem Bericht weiter.

Zur Galerie Donald Trump (l.), Präsident der USA, und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, gehen Hand in Hand zum Oval Office im Weißen Haus und demonstrieren so ihre stabile Beziehung. Trump zeigt dabei, wo’s lang geht - in den USA hat er die Oberhand.

Der Baum stammt aus dem Wald von Belleau nordöstlich von Paris. Im Juni 1918 war der Ort Schauplatz eines Gefechts, bei dem die US-Marine eine deutsche Offensive abgewehrt und dabei fast 2000 ihrer Männer verloren hatte.

„Während des Ersten Weltkriegs, während des Zweiten Weltkriegs, als wir angegriffen wurden, als unsere Freiheit angegriffen wurde, kamen Tausende Ihrer Leute hierher und starben hier für mein Land“, sagte Macron dem US-Sender Fox News in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview.

Im Gegenzug erhielten die Macrons von ihren Gastgebern ein eingerahmtes Polsterstück von einem Stuhl im Weißen Haus, wie CNN berichtete. Darauf ist ein von Lorbeeren umgebener Steinadler zu sehen. Vor ihrer Abreise bekamen die Macrons zudem ein Fotoalbum mit Bildern ihres Besuchs und eine Tiffany-Silberschale mit dem Siegel des Präsidenten und den Unterschriften des Trump-Ehepaars.

Von RND/are/dpa