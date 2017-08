So steht auch der junge Emmanuel Macron morgens nicht auf: Eine Visagistin half auf Auslandsreisen und bei Terminen nach.

Aufreger in Frankreich

Macron zahlt 26 000 Euro für Make-up

Wer schön sein will, muss zahlen: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in den ersten drei Monaten seiner Amtszeit 26 000 Euro für Make-up ausgegeben. Damit ist er allerdings nicht der teuerste Präsident in Schönheitsfragen.