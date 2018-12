Buenos Aires/Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Krawalle während der „Gelbwesten“-Proteste in Paris scharf verurteilt. „Ich werde immer Protest akzeptieren, ich werde immer der Opposition zuhören, aber ich werde nie Gewalt akzeptieren“, sagte er am Samstag während einer Rede beim G20-Gipfel in Buenos Aires. Wer so gewalttätig sei, wolle keine Veränderung, sondern nur Chaos. Nichts rechtfertige Angriffe auf die Polizei, Plünderung oder Vandalismus.

Am Samstag war es in Paris erneut zu heftigen Ausschreitungen während der Demonstrationen der „Gelben Westen“ gekommen. Die Protestgruppe geht seit Wochen gegen die Reformpolitik der Regierung auf die Straße und kritisiert insbesondere den Präsidenten, dessen Politik sie als abgehoben bezeichnen.

Von RND/dpa