Nach wochenlangen Protesten der „Gelbwesten“ hat der französische Präsident Emmanuel Macron größere Zugeständnisse angekündigt. So solle es unter anderem bei Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben, kündigte Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache an. Zudem wolle er die geplanten Steuererhöhungen für Arme und einkommensschwache Rentner streichen, hieß es.

Macron bemühte sich in seiner ersten öffentlichen Ansprache zu den Protesten um einen freundlichen und ruhigen Ton und räumte ein, dass die hoben Lebenshaltungskosten zu Wut und Empörung in der Öffentlichkeit geführt hätten. Daran trage auch er selbst Mitschuld. Doch kein Zorn rechtfertige Angriffe auf Polizisten oder das Plündern von Geschäften, betonte Macron. Diese gefährdeten die Freiheit Frankreichs. Erneut verurteilte er die „unzulässige Gewalt“ auf den Straßen versprach, die Ruhe mit „allen Mitteln“ wiederherzustellen.

Tausende Demonstranten sind in ganz Frankreich gegen die Reformen von Präsident Macron auf die Straße gegangen.

Macron will „ Gelbwesten “-Forderungen erfüllen

In seiner Ansprache ging der Präsident auf eine Reihe von Forderungen der Gelbwesten ein. So versprach er, dass Überstunden schon ab 1. Januar nicht mehr besteuert werden sollen. Ursprünglich war diese Neuerung erst Monate später geplant. Außerdem solle der Mindestlohn um 100 Euro pro Monat angehoben werden, sagte der französische Staatschef. Arbeitgeber sollten, wenn sie dazu in der Lage seien, ihren Beschäftigten eine Prämie zahlen.

Macron hatte nach den erneuten „ Gelbwesten“-Protesten Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft im Élyséepalast empfangen. Darunter waren zum Beispiel Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Arbeitsministerin Muriel Pénicaud.

Nach erneuten gewaltigen „ Gelbwesten“-Krawallen und Ausschreitungen am Wochenende steht Macron unter Zugzwang. Am Wochenende waren in Frankreich wieder weit mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen, um für Steuergerechtigkeit und gegen die erhöhte Kraftstoffsteuer zu demonstrieren. Es war das vierte Wochenende in Folge, an dem die Bewegung der „Gelben Westen“ in großem Stil zu Protesten aufgerufen hatte.

