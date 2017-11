Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

© AP

Frankreich

Macron besorgt über Jamaika-Aus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich am Montag besorgt über das Scheitern der Sondierungsgespräche. Es sei nicht in Frankreichs Interesse, dass sich die Lage in Deutschland verkrampfe. Stattdessen hofft man im Élyséepalast auf einen starken und stabilen Partner.