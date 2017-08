Maas rügt Trumps Haltung gegenüber Rassisten

Bundesjustizminister

Für Bundesjustizminister Heiko Maas ist die Sache klar: US-Präsident Trump habe sich mit seinen Aussagen über die Rassisten in Charlottesville selber disqualifiziert. So jemand könne nicht der Anführer der freien Welt sein, sagte Maas dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Hannover. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) wirft US-Präsident Donald Trump „moralische Orientierungslosigkeit“ vor. Maas sagte den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND): „Ein amerikanischer Präsident ohne klare Haltung gegenüber Neonazis und Rassisten kann nicht der Anführer der freien Welt sein.“ Wer wie Trump nach den Gewalttaten von Charlottesville die Gewalt „auf beiden Seiten“ kritisiere, werfe so Täter und Opfer in einen Topf. „Leider kennen wir diese ‚Ja, aber…“-Strategie auch in Deutschland viel zu gut“, sagte Maas und erinnerte dabei an die Vorgänge von Rostock-Lichtenhagen und an die Angriffe auf Flüchtlinge. „Und wer all dies nicht laut und klar ausspricht, ist entweder politisch feige oder ihm fehlt ein moralischer Kompass.“

Von RND