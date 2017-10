Laut MAD nimmt die Zahl der Rechtsextremen in der Bundeswehr nicht zu.

© dpa

Medienbericht

MAD stuft 200 Soldaten als rechtsextrem ein

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) macht jedes Jahr 20 rechtsextreme Soldaten in der Bundeswehr aus. Das teilte das Verteidigungszentrum laut einem Zeitungsbericht mit. Doch der Nachrichten-Dienst gab in der Vergangenheit auch andere Zahlen an.