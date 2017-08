London droht 100 EU-Bürgern mit Abschiebung

Wer nicht freiwillig gehe, würde abgeschoben: Theresa May entschuldigt sich für die falschen Briefe. © dpa

Falsche Bescheide

Überraschend erhält eine finnische Wissenschaftlerin von der britischen Regierung eine Ausreiseaufforderung. Bis zu 100 solcher Briefe wurden an EU-Bürger auf der Insel verschickt. Theresa May spricht von einem „unglücklichen Fehler“.

London. Das britische Innenministerium hat etwa 100 Menschen aus der EU und anderen europäischen Ländern versehentlich mit Abschiebung gedroht. Das teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Man werde sich mit den Betroffenen in Verbindung setzen und „klarstellen, dass sie das ignorieren können“, sagte ein Sprecher.

„Wir lassen keinen Zweifel daran, dass sich die Rechte von EU-Bürgern, die im Vereinigten Königreich leben, nicht ändern.“ Premierministerin Theresa May sprach hinsichtlich der Briefe von einem „unglücklichen Fehler“.

Zu Tage kam das Ganze, als der „Guardian“ zum Fall einer Wissenschaftlerin aus Finnland recherchierte. Sie hatte einem Bericht zufolge nach dem Brexit-Votum 2016 einen Antrag auf eine Niederlassungserlaubnis gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt, die Frau aufgefordert, Großbritannien innerhalb eines Monats zu verlassen.

Etwa 3,2 Millionen EU-Bürger leben derzeit in Großbritannien. Sie brauchen dafür bislang keine besondere Erlaubnis. Das könnte sich nach dem geplanten Austritt des Landes aus der EU im März 2019 ändern. Das Thema ist auch Gegenstand der Brexit-Gespräche, die in der kommenden Woche in Brüssel fortgesetzt werden sollen.

Von RND/dpa