Drei Terroristen hatten am Samstagabend auf der London Bridge und am nahen Borough Market mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. © dpa

Anschlag nahe Borough Market

Drei Terroristen hatten am Samstagabend auf der London Bridge und am nahen Borough Market sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Nun könnte die Zahl der Toten auf acht steigen.

London. Die britische Polizei hat bei der Suche nach einem seit dem Anschlag vom Samstag vermissten Franzosen in der Themse eine Leiche gefunden.

Franzose vermisst gemeldet

Sollte es sich bei dem Toten um den 45 Jahre alten Vermissten handeln, wäre er das achte Todesopfer des Anschlags.

Die Leiche sei am Dienstag stromabwärts entdeckt worden, erklärte die Polizei am Mittwoch. Drei Terroristen hatten auf der London Bridge und am nahen Borough Market mindestens 50 weitere Menschen verletzt. Acht Minuten nach dem ersten Notruf wurden sie am Tatort von der Polizei erschossen.

