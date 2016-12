Anschlag

Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt

Die Polizei spricht schon von einem Anschlag: An der Gedächtniskirche in Berlin ist ein Lkw in den Weihnachtsmarkt gerast. Es gibt einen Toten, offenbar mehrere Verletzte. Der Fahrer ist nach ersten Meldungen flüchtig.