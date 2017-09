+++ Liveticker

Wahl startet mit Appell des Bundespräsidenten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen aufgerufen, sich an der Bundestagswahl an diesem Sonntag zu beteiligen. „Wahlrecht ist Bürgerrecht. Für mich ist es in einer Demokratie vornehmste Bürgerpflicht. Gehen Sie zur Wahl!“. Alles Wichtige zur Bundestagswahl in unserem Liveticker.