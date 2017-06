Anhörung im US-Senat

James Comey packt aus: Der gefeuerte FBI-Chef sagt vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats aus. Comey wirft dem US-Präsident in der Russland-Affäre versuchte Einflussnahme vor. Alle Ereignisse im Live-Ticker.

Washington. Die Vorwürfe von James Comey, die er in einem siebenseitigen Statement formulier hat, bringen Präsident Donald Trump in Bedrängnis. Vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats spricht Comey am Donnertagnachmittag darüber, wie Trump den EX-FBI-Chef unter Druck setzen wollte. Das wichtigste in Kürze:

Einen Tag vor der Anhörung veröffentlichte Comey ein schriftliches Statement. Hier geht es zum Original.

Von RND/dk/aks