Stichwahl um das Präsidentenamt

In einer international mit Spannung verfolgten Richtungswahl stimmten die Franzosen heute für den linksliberalen Emmanuel Macron. In einer ersten Hochrechnung liegt er mit 65,1 Prozent vorne – uneinholbar für die Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Paris. Emmanuel Macron siegt in der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich. Damit zieht der 39-jährige Linksliberale als Nachfolger von François Hollande in den Élysée-Palast in Paris. Aufatmen in Europa.

Um 20.45 Uhr hält Macron seine erste Rede als neu gewählter französischer Präsident. Um 21.30 uhr tritt er vor dem Louvre in Paris vor seine Anhänger.

Le Pen gratuliert Macron telefonisch zum Wahlsieg.

Von RND/fw/are/dk