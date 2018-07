Seit Wochen streiten sich CDU und CSU über die Asylpolitik: Während Angela Merkel eine europäische Lösung im Asylstreit sucht, will Bundesinnenminister Horst Seehofer bereits registrierte Flüchtlinge an der Grenze abweisen. Wie es jetzt mit der Union weitergeht, lesen Sie in unserem Liveblog.