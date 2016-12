Die CDU hat ihren zweitägigen Bundesparteitag in Essen begonnen. Im Mittelpunkt stehen am Dienstag die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie ihre Wiederwahl zur Parteichefin.

© AFP

CDU-Parteitag

+++ Live: Merkel wirbt um ihre Politik +++

Seit fast 17 Jahren steht Angela Merkel an der Spitze der CDU. Heute will sie wiedergewählt werden. In ihrer Rede geht Merkel auch auf ihre Flüchtlingspolitik ein - und gibt ein Versprechen ab.