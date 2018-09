Hannover

In der niedersächsischen Landeshauptstadt versammelten sich am Sonnabend mehrere Tausend Demonstranten in der Innenstadt, um gegen das niedersächsische Polizeigesetz protestieren. Mehrere Straßen in der Innenstadt sind gesperrt.

Ins Leben gerufen wurde die Demo vom Bündnis „noNPOG - Nein zum neuen niedersächsischen Polizeigesetz“. Dieses setzt sich aus rund 120 Gruppen zusammen. Parteien, Gewerkschaften, Datenschützer aber auch linksradikale Organisationen und Ultra-Gruppierungen verschiedener Fußballvereine haben sich dem Protest gegen das neue Gesetz angeschlossen.

Wir berichten aus Hannover im Live-Ticker:

Von HAZ/NP/RND