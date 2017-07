Mit einem Sonderzug aus der Schweiz reisen die Demonstranten zur „Welcome to Hell“-Demo an. © dpa

G-20-Gipfel

Einen Tag vor dem G-20-Gipfel erwartet die Polizei Tausende Teilnehmer zur „Welcome to Hell“-Demo – darunter 8000 gewaltbereite Linksautonome. Die aktuellen Ereignisse aus Hamburg können Sie in unserem Liveticker verfolgen.

Hamburg. Polizei und Demonstranten rüsten sich für die wohl härteste Demonstration rund um den G20-Gipfel. „Welcome to Hell“ nennen die Autonomen den Aufmarsch. Die Behörden rechnen am Donnerstag mit bis zu 10.000 Teilnehmern, darunter Tausende gewaltbereite Linksautonome aus dem In- und Ausland. Die Aktivisten versprechen einen „der größten schwarzen Blöcke“ und kündigen an, sich zu Wehr zu setzen, wenn sie angegriffen würden.

Von RND/dpa

