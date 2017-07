Start am Freitag

+++ Live-Blog: Hamburg vorm G-20-Gipfel

Am Freitag startet der G-20-Gipfel in Hamburg. Spitzenpolitiker wie Trump, Merkel und Putin kommen zu Beratungen zusammen. Neben dem Gipfel gibt es in Hamburg schon jetzt zahlreiche Demonstrationen und Aktionen gegen die aktuelle Weltpolitik. Die Polizei richtet aktuell Sicherheitszonen ein. Zum Live-Blog.