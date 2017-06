© dpa

Parteitag in Hannover

Linke-Wahlprogramm: Für Gerechtigkeit und Frieden

Nach dreitägiger Debatte hat die Linke am Sonntag in Hannover ihr Wahlprogramm verabschiedet, in dem sie einen radikalen Politikwechsel und eine Neuordnung in Deutschland fordert. Das rund 100 Seiten starke Programm trägt den Titel: „Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle“. Und das sind die Inhalte.