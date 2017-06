Wohnblöcke in Frankfurt am Main. Laut der Linken-Politikerin Caren Lay fallen jährlich 25.000 Sozialwohnungen in Deutschland weg. Insgesamt fehlten bundesweit vier Millionen Sozialwohnungen.

Rückgang von Sozialwohnungen

Linke: Länder fördern zu viele Privatwohnungen

In Deutschland fehlen vier Millionen Sozialwohnungen. Das will Bauministerin Barbara Hendricks (SPD) mit finanziellen Anreizen eigentlich ändern. Doch längst nicht jeder Euro kommt dort an, wo er eigentlich hin soll.