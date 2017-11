Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP)

© dpa

Vor Treffen mit Steinmeier

Lindner schreibt Brief an die FDP-Basis

Er hat den Stecker gezogen: 36 Stunden sind seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen vergangen. Am Vormittag begegnen sich Christian Lindner und Angela Merkel im Bundestag wieder – ein kurzer Händedruck, ein paar Worte, mehr nicht. Welche Strategie verfolgt der FDP-Chef? In einem Brief wendet er sich an die FDP-Basis.