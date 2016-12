Nach Anschlag in Ankara

Ein Flugzeug mit dem Leichnam des ermordeten russischen Botschafters in Ankara, Andrej Karlow, ist am Dienstagabend in Moskau eingetroffen. Außenminister Lawrow und sein türkischer Kollege, Mevlüt Cavusoglu, erwiesen ihm die letzte Ehre.

Moskau. Am Flughafen Wnukowo warteten der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu auf den Sonderflug. Das meldete die Agentur Interfax. Die Außenminister von Russland, der Türkei und dem Iran beraten zurzeit in Moskau über eine Syrienlösung.

Putin verschärft Sicherheitsvorkehrungen im Ausland

Karlow war am Vorabend bei einer Ausstellungseröffnung in Ankara von einem türkischen Polizisten in Zivil erschossen worden. Der Attentäter wollte damit mutmaßlich gegen den russischen Militäreinsatz in Syrien protestieren.

Präsident Wladimir Putin ordnete wegen der Anschläge in Ankara und Berlin verschärfte Sicherheitsvorkehrungen an diplomatischen Vertretungen in Russland und russischen Auslandsvertretungen an. US-Außenminister John Kerry sprach Lawrow in einem Telefonat sein Beileid wegen des Attentats auf den Botschafter aus.

Von RND/dpa

