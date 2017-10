Neben Indonesien ist vor allem Bangladesch Zufluchtsort der Rohingya.

© imago/Rene Traut

Rohingya

Leben und Hoffen im Flüchtlingscamp

In ihrer Heimat Myanmar sind die Rohingya ihres Lebens nicht mehr sicher. Viele Verfolgte sind deshalb nach Indonesien in Camps geflüchtet. Sehen Sie hier, wie sie in den Lagern leben.